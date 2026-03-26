Focus TMW Milan, Camarda è il paradigma del poco prodotto nel vivaio. Solo Gabbia e Bartesaghi

Milano è praticamente identica. Perché dopo avere passato qualche anno di buoni giocatori prodotti, anche il Milan ha un settore giovanile che funziona così così. Senza contare il disastro che è successo con il Milan Futuro, in Serie A ci sono sostanzialmente solo tre giocatori cresciuti in rossonero. Lorenzo Torriani, portiere. Poi Matteo Gabbia, esploso al Villarreal e tornato solo per emergenza (altrimenti non sarebbe stato considerato). E poi Davide Bartesaghi, inserito da Allegri per sopperire alle mancanze di Estupinan nella prima parte di stagione.

Il valore

Non può essere alto, perché nessuno dei due è protagonista tout court. Bartesaghi ha avuto la fortuna che Theo Hernandez è stato considerato come un possibile asset e quindi ceduto - invece che arrivare al rinnovo - mentre ora può avere un minutaggio più adeguato. Gabbia sta salendo. Di fatto quello siamo intorno ai 50 milioni.

A farsi le ossa

Camarda potrebbe essere il paradigma, perché in altri campionati sarebbe quasi certamente inserito in maniera stabile, soprattutto da un Milan senza punte. Liberali sta facendo bene a Catanzaro, Jimenez è stato ceduto al Bournemouth, Simic all'Anderlecht e ora è all'Al Ittihad in Arabia Saudita, Kevin Zeroli in B alla Juve Stabia.

Portieri: Lorenzo Torriani

Difensori: Matteo Gabbia, Davide Bartesaghi

Centrocampisti: -

Attaccanti: -

Esordienti: -