Milan, Camarda è il paradigma del poco prodotto nel vivaio. Solo Gabbia e Bartesaghi
Milano è praticamente identica. Perché dopo avere passato qualche anno di buoni giocatori prodotti, anche il Milan ha un settore giovanile che funziona così così. Senza contare il disastro che è successo con il Milan Futuro, in Serie A ci sono sostanzialmente solo tre giocatori cresciuti in rossonero. Lorenzo Torriani, portiere. Poi Matteo Gabbia, esploso al Villarreal e tornato solo per emergenza (altrimenti non sarebbe stato considerato). E poi Davide Bartesaghi, inserito da Allegri per sopperire alle mancanze di Estupinan nella prima parte di stagione.
Il valore
Non può essere alto, perché nessuno dei due è protagonista tout court. Bartesaghi ha avuto la fortuna che Theo Hernandez è stato considerato come un possibile asset e quindi ceduto - invece che arrivare al rinnovo - mentre ora può avere un minutaggio più adeguato. Gabbia sta salendo. Di fatto quello siamo intorno ai 50 milioni.
A farsi le ossa
Camarda potrebbe essere il paradigma, perché in altri campionati sarebbe quasi certamente inserito in maniera stabile, soprattutto da un Milan senza punte. Liberali sta facendo bene a Catanzaro, Jimenez è stato ceduto al Bournemouth, Simic all'Anderlecht e ora è all'Al Ittihad in Arabia Saudita, Kevin Zeroli in B alla Juve Stabia.
Portieri: Lorenzo Torriani
Difensori: Matteo Gabbia, Davide Bartesaghi
Centrocampisti: -
Attaccanti: -
Esordienti: -
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