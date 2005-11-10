Milan, cambia il futuro di Leao? Ibrahimovic: "Quando gioca così, è uno dei migliori"
Cambia il vento attorno a Rafael Leao. L’arrivo di Ruben Amorim ha modificato il quadro relativo al futuro del portoghese che, dopo aver lanciato messaggi di addio al Milan, nelle ultime ore ha spiegato che ci penserà dopo il Mondiale.
Adesso, sempre dall’America, arrivano le parole di stima di Zlatan Ibrahimovic nei suoi confronti. Impegnato come commentatore della rassegna iridata per Fox Sports, l’ex attaccante, oggi senior advisor di RedBird in quota Milan, ha commentato la marcatura di Rafa nell’ultima gara del Portogallo: “Sono felice per Leao e il suo gol. Per me è uno dei migliori quando gioca in questo modo. È positivo per la fiducia”.
Oltre che dirigente, di fatto, del Milan, Ibrahimovic in passato è stato anche compagno di squadra di Leao, che ha definito Zlatan un suo idolo.