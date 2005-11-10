Milan, Cardinale vuole trattenere i big: contatto con Modric, rifiutata offerta per Pulisic
Le strategie del nuovo Milan passano anche dalla conferma dei suoi uomini simbolo. Dopo la riorganizzazione societaria e tecnica, Gerry Cardinale avrebbe individuato in Christian Pulisic uno dei pilastri da cui ripartire, al punto da non voler prendere in considerazione eventuali offerte per l'attaccante statunitense.
Secondo indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, il New York City avrebbe messo sul tavolo una proposta molto ricca per convincere il giocatore a lasciare la Serie A: un contratto quinquennale da 10 milioni di dollari netti a stagione. Una prospettiva che, però, non sembra scalfire la posizione del numero uno di RedBird, deciso a trattenere quello che viene considerato il principale volto americano del progetto rossonero. Pulisic è attualmente legato al Milan fino al 2027, con opzione per il prolungamento automatico fino al 2028. Proprio la volontà di respingere ogni assalto potrebbe portare nei prossimi mesi alla riapertura del dialogo per il rinnovo, nonostante le trattative si siano fermate durante l'ultima stagione.
Diversa la situazione di Luka Modric. Il croato ha la possibilità di prolungare la propria esperienza in rossonero per un'altra annata, ma la decisione finale spetterà esclusivamente a lui. Sul tavolo resta anche la proposta del Real Madrid per entrare nello staff tecnico di José Mourinho dopo il ritiro. Cardinale, però, spera ancora di convincerlo a proseguire la carriera da calciatore a Milano. La scelta, con ogni probabilità, arriverà soltanto dopo la conclusione del Mondiale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.