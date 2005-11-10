Milan, Chukwueze rilanciato da Amorim: due assist e rinnovo fino al 2031 nel mirino

Samuel Chukwueze convince nel nuovo ruolo da esterno a tutta fascia: due assist in tre gare e il Milan prepara i contatti per il rinnovo fino al 2031.

Non c’è soltanto Alphadjo Cisse tra le sorprese del brillante avvio di stagione del Milan. Anche Samuel Chukwueze si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella squadra di Ruben Amorim, che ha deciso di rilanciarlo in una posizione differente rispetto al passato. Rientrato in estate dal prestito al Fulham, il nigeriano è stato confermato dal nuovo tecnico e utilizzato come esterno destro a tutta fascia, ruolo nel quale sta mostrando qualità importanti sia nella fase offensiva sia in quella difensiva.

Chukwueze, due assist nelle prime tre giornate

I numeri raccontano bene il suo impatto: due assist nelle prime tre partite di Serie A. Il primo è arrivato contro il Torino per il gol di Adrien Rabiot, mentre il secondo ha permesso a Cisse di andare a segno contro la Juventus. Ma Amorim sembra apprezzare anche il lavoro senza palla del classe 1999, che dopo alcune stagioni vissute tra alti e bassi sembra aver ritrovato fiducia e continuità.

Il Milan pensa al rinnovo

Le buone prestazioni potrebbero presto avere conseguenze anche sul futuro, scrive Tuttosport. Il contratto di Chukwueze scade nel 2028, ma nelle prossime settimane sono previsti contatti tra la dirigenza rossonera e il suo entourage. L’idea del Milan sarebbe quella di gettare le basi per un prolungamento fino al 2031. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma la volontà delle parti sarebbe quella di continuare insieme. Per Chukwueze, intanto, la priorità resta il campo: confermare questo avvio significherebbe trasformarsi definitivamente in uno dei punti fermi del nuovo Milan di Amorim.