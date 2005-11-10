Mastantuono e i record infranti: battuto anche Messi, è il più giovane argentino con una tripletta in Europa

La Fiorentina ha trovato i suoi primi punti in campionato, col successo sul Venezia arrivato grazie alla tripletta di Franco Mastantuono. Il talento del Real Madrid è diventato così il più giovane giocatore della storia viola a segnare tre gol. "Per me è un onore entrare nella storia di un club così prestigioso. Era importante trovare il risultato, abbiamo fatto una grande partita. Sono contento per la vittoria oltre che per i gol", sono state le sue parole.

Non solo record buoni per la storia viola, però. Il giocatore infatti ha battuto anche un certo Leo Messi, diventando il più giovane argentino di sempre a realizzare una tripletta in uno dei top 5 campionati, quindi Spagna, Inghilterra, Italia, Francia e Germania. Dopo di lui proprio la Pulce, Mauro Icardi, Antonio Angelillo e Gonzalo Higuain.