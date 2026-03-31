Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Milan, colpo per il futuro: Andrej Kostic dal 1° luglio sarà rossonero, l'annuncio

Milan, colpo per il futuro: Andrej Kostic dal 1° luglio sarà rossonero, l'annuncioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 11:14Serie A
Simone Lorini

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato l'arrivo in rossonero, dalla prossima estate, di Andrej Kostic. Con buona pace di Mijatovic, che ieri si era ribellato alla cessione del giovane attaccante: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026.

L'attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

Stagione da 10 gol in 27 presenze con il Partizan
Kostić sta vivendo una prima stagione da vera rivelazione con il Partizan Belgrado. Il giovane attaccante montenegrino classe 2007 ha collezionato 27 presenze in SuperLiga serba con 10 gol e 1 assist, dimostrando grande fiuto del gol e personalità nonostante i soli 19 anni. Con 34 presenze totali tra campionato e coppe europee (11 reti complessive), questa è sicuramente na annata di grande crescita per il talento ex Budućnost.

Articoli correlati
Caso Kostic al Milan: come stanno le cose e perché non c’è ancora l’annuncio Caso Kostic al Milan: come stanno le cose e perché non c’è ancora l’annuncio
Il Partizan non ci sta, ma l'affare Kostic-Milan non è a rischio. Contratti firmati... Il Partizan non ci sta, ma l'affare Kostic-Milan non è a rischio. Contratti firmati e depositati
Kostic al Milan, Mijatovic durissimo: "Nessuno mi ha interpellato. Chiedo Assemblea... Kostic al Milan, Mijatovic durissimo: "Nessuno mi ha interpellato. Chiedo Assemblea straordinaria"
Altre notizie Serie A
Lazio, in estate cambierà la difesa: torna di moda Arnau Martinez del Girona Lazio, in estate cambierà la difesa: torna di moda Arnau Martinez del Girona
Bosnia-Italia, le probabili formazioni: Kean-Retegui dal 1', un solo dubbio per Barbarez... TMWBosnia-Italia, le probabili formazioni: Kean-Retegui dal 1', un solo dubbio per Barbarez
Milan, colpo per il futuro: Andrej Kostic dal 1° luglio sarà rossonero, l'annuncio... UfficialeMilan, colpo per il futuro: Andrej Kostic dal 1° luglio sarà rossonero, l'annuncio
Trasferta vietata per Napoli-Milan, la Curva Sud dà appuntamento a Milanello per... Trasferta vietata per Napoli-Milan, la Curva Sud dà appuntamento a Milanello per caricare la squadra
De Biasi: "Vlasic importante per il Torino. Difficile capire come mai Casadei non... De Biasi: "Vlasic importante per il Torino. Difficile capire come mai Casadei non giochi"
Stasera è anche Kean contro Dzeko. Che non è Retegui: i numeri di una coppia flop... TMWStasera è anche Kean contro Dzeko. Che non è Retegui: i numeri di una coppia flop
Napoli, a Castel Volturno non c'è Lukaku: continua il braccio di ferro sul rientro... TMWNapoli, a Castel Volturno non c'è Lukaku: continua il braccio di ferro sul rientro
Bielsa ricorda: "Sfidai la Juve a San Benedetto del Tronto. E a fine partita comprarono... Bielsa ricorda: "Sfidai la Juve a San Benedetto del Tronto. E a fine partita comprarono Esnaider"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutti al Mondiale o tutti a casa: stasera non c'è alternativa. Fino in fondo col suo gruppo: Gattuso non si lascia distrarre dalle campagne mediatiche. E se sarà Mondiale c'è già una grande certezza
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, colpo per il futuro: Andrej Kostic dal 1° luglio sarà rossonero, l'annuncio
Immagine top news n.1 Napoli, a Castel Volturno non c'è Lukaku: continua il braccio di ferro sul rientro
Immagine top news n.2 Bosnia-Italia, le probabili formazioni: Kean-Retegui dal 1', un solo dubbio per Barbarez
Immagine top news n.3 Torna Cambiaso, ma c'è anche Palestra. In tribuna Scalvini: i 23 convocati per stasera
Immagine top news n.4 Napoli, il caso non rientra: Lukaku ha deciso di non presentarsi a Castel Volturno neanche oggi
Immagine top news n.5 Caso Kostic al Milan: come stanno le cose e perché non c’è ancora l’annuncio
Immagine top news n.6 Cinque uomini mercato da non perdere negli spareggi Mondiali di oggi
Immagine top news n.7 Ancora Retegui, Esposito in panchina. Così l'Italia si giocherà il pass Mondiale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Da Marsiglia a Londra, De Zerbi riporta il "Made in Italy" in Premier. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è il futuro del calcio italiano in gioco. E riguarda anche Sinner e Kimi Antonelli
Immagine news podcast n.2 Certi cicli finiscono: l'incredibile rivoluzione della difesa dell'Inter in estate
Immagine news podcast n.3 "È calciomercato anche nei settori giovanili: il domino dei responsabili". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Lo spirito 'juventino' dell'Italia di Gattuso: vincere è l'unica cosa che conta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Orlando: "Italia, con la Bosnia è giusto confermare Retegui"
Immagine news Serie A n.2 Rampulla: "Italia, assurdo tifare contro. Napoli, Lukaku è arrabbiato perché..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, che fare ora con Lukaku? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, colpo per il futuro: Andrej Kostic dal 1° luglio sarà rossonero, l'annuncio
Immagine news Serie A n.2 Trasferta vietata per Napoli-Milan, la Curva Sud dà appuntamento a Milanello per caricare la squadra
Immagine news Serie A n.3 De Biasi: "Vlasic importante per il Torino. Difficile capire come mai Casadei non giochi"
Immagine news Serie A n.4 Stasera è anche Kean contro Dzeko. Che non è Retegui: i numeri di una coppia flop
Immagine news Serie A n.5 Napoli, a Castel Volturno non c'è Lukaku: continua il braccio di ferro sul rientro
Immagine news Serie A n.6 Bielsa ricorda: "Sfidai la Juve a San Benedetto del Tronto. E a fine partita comprarono Esnaider"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese in campo per l’Associazione Autismo Apuania: maglia speciale per gara con lo Spezia
Immagine news Serie B n.2 Padova, la difficile stagione del Papu Gomez si chiude nel peggiore dei modi: tre mesi di stop
Immagine news Serie B n.3 Benevento, Caldirola rassicura i tifosi: "Solo una bottarella al naso, tornerò più forte"
Immagine news Serie B n.4 Abodi: "Restyling Barbera in vista di Euro32? La proprietà del Palermo ha voglia di investire"
Immagine news Serie B n.5 Salernitana, mercoledì il passaggio di proprietà da Danilo Iervolino a Cristiano Rufini
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, Marolda: "Fame e perseveranza, le fondamenta del lavoro"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Colavitto: "L'Arezzo ha ancora tutto nelle proprie mani. Ma non dovrà sbagliare nulla"
Immagine news Serie C n.2 Latina-Potenza, conto alla rovescia. La finale di Coppa Italia Serie C al sig. Diop di Treviglio
Immagine news Serie C n.3 Trapani, vittoria (forse) a metà. Oggi potrebbero arrivare altri 5 punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.4 Serie C, i marcatori: nel Girone A Rabbi del Cittadella sfonda il muro delle 10 reti. Acciuffa Sipos
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si è chiusa la 34ª giornata: l'Ascoli riapre il campionato, festa rimandata per il Benevento
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Corazza: "Ero tranquillo sul dischetto, la rete è stata una gioia indescrivibile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bosnia-Erzegovina Italia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bosnia Erzegovina-Italia, domani sera ci giochiamo tutto
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia-Irlanda del Nord
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Al Servette per ritrovarsi: la scelta vincente di Marinelli. Fresca vincitrice della Coppa di Svizzera
Immagine news Calcio femminile n.2 Girelli e l'avventura negli USA: "Mi sto divertendo tanto. Ma voglio ancora imparare e migliorare"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Svezia perde Asllani, grave infortunio al ginocchio: "Speravo in un brutto sogno, invece..."
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "L'allenatore è il parafulmine, essere in discussione è normale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Sfortunati oggi, ma siamo sulla strada giusta"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus W., Schatzer: "La Coppa Italia era un obiettivo dall'inizio, vogliamo vincerla"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giacinto Facchetti, il campionissimo dell'Inter amato da tutti Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!