Ufficiale Milan, colpo per il futuro: Andrej Kostic dal 1° luglio sarà rossonero, l'annuncio

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato l'arrivo in rossonero, dalla prossima estate, di Andrej Kostic. Con buona pace di Mijatovic, che ieri si era ribellato alla cessione del giovane attaccante: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026.

L'attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

Stagione da 10 gol in 27 presenze con il Partizan

Kostić sta vivendo una prima stagione da vera rivelazione con il Partizan Belgrado. Il giovane attaccante montenegrino classe 2007 ha collezionato 27 presenze in SuperLiga serba con 10 gol e 1 assist, dimostrando grande fiuto del gol e personalità nonostante i soli 19 anni. Con 34 presenze totali tra campionato e coppe europee (11 reti complessive), questa è sicuramente na annata di grande crescita per il talento ex Budućnost.