Milan con l'Inter sempre a 4, ma oggi il 3-4-3. Ciò che conta di più, però, è altro

vedi letture

Non c'è domani. Lo si è detto più volte nelle ultime stagioni del Milan e, tra Serie A, Champions League ed Europa League, è sempre finita piuttosto male: i rossoneri non hanno mai festeggiato. Insomma, quel domani non se lo sono mai regalato. Stasera, però, quel domani può veramente segnare la differenza: o si vince e si passa il turno contro l'Inter o la stagione diventa ancor più disastrosa andando a rovinare anche la prossima senza Europa.

Le parole di Conceicao

Conceicao lo sa perfettamente e, forse anche per caricare i suoi, mostra fiducia: "Per noi - ha dichiarato il tecnico rossonero in conferenza stampa - è una partita fondamentale, vogliamo vincere molto e regalare ai tifosi questo titolo. Dobbiamo fare una grandissima partita, essere molto competitivi". Dal punto di vista tattico, Conceicao confermerà il 3-4-3 delle ultime due partite e non la difesa a quattro che non ha mai perso in questa stagione contro l'Inter: "Abbiamo - ha spiegato il tecnico - sempre aggiunto un quinto elemento nella nostra difensiva, alle volte Musah, altre Jimenez. Dipende da cosa vogliamo dalla partita e dal momento dell'avversario che in ogni partita cerca di fare qualcosa di diverso. Ci sono sempre l'individualità e la propria dinamica. Dobbiamo sfruttare i loro punti deboli e stare attenti ai loro punti di forza".

La probabile formazione del Milan

Come detto, confermato il 3-4-3 visto contro Udinese e Atalanta. Prevista una singola eccezione: la presenza di Tammy Abraham - già due gol contro l'Inter quest'anno - al posto di Luka Jovic. Accanto al centravanti ci saranno i soliti Christian Pulisic e Rafael Leao. La linea mediana invece sarà composta dai due laterali Alex Jimenez e Theo Hernandez, e dalla coppia centrale Fofana-Reijnders. In difesa confermato il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic che si sistemerà davanti a Maignan. In panchina torneranno sia Walker che Loftus-Cheek: il terzino potrebbe anche avere qualche minima chance di giocare dall'inizio, come colpo a sorpresa dell'ultimo minuto.