Milan, Florenzi: "C'è delusione per il risultato, ma orgoglio per quanto fatto in Champions"

vedi letture

Alessandro Florenzi oggi è rientrato in campo nella sfida tra Milan e Salernitana e a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: "Volevamo portare a casa la vittoria, i tre punti, anche alla fine abbiamo avuto delle occasioni, facendo vedere che c'eravamo. Siamo delusi per non aver vinto, ora rimbocchiamoci le mani e pensiamo alle prossime.

Siparietto con Daniel Maldini, trequartista di proprietà del Milan ora in forza allo Spezia, presente in collegamento con DAZN: "Dobbiamo mettergli la testa a posto, ora abbiamo. Spero che abbia preso la patente o che stia studiando per prenderlo. Per il resto ha grandi qualità e lo sa":

Sul trionfo in Champions League. "La storia del Milan parla chiaro, era troppo tempo che il Milan non raggiungeva i quarti di finale. Abbiamo riportato questa squadra su grandi palcoscenici, proveremo a fare del nostro meglio giocando il nostro calcio".