TMW Milan, la gestione di Amorim sorprende: Gabbia mai titolare, prima non era in discussione

Il difensore classe '99 è sempre stato un esempio per abnegazione e sacrificio, ma il nuovo allenatore gli preferisce De Winter.

Il Milan di Ruben Amorim debutterà oggi in Europa League contro il Benfica, con il tecnico rossonero che, nonostante i proclami della vigilia riguardo la volontà di vincere la competizione, farà un po' di turnover. Possibile turno di riposo in difesa per Gila, con Terracciano che prenderà il suo posto, mentre Modric e Rabiot rifiateranno a centrocampo, lasciando spazio a Musah e Jashari. Favorito Bartesaghi a sinistra, con Pulisic che si siederà in panchina e Hutchinson che agirà sulla trequarti. Sorprende per certi versi come non dovrebbe essere titolare neanche oggi Matteo Gabbia.

Cosa è successo?

Gabbia è stato uno dei leader a livello carismatico e non del Milan nelle ultime stagioni, colui che nei momenti di difficoltà è sempre stato mandato davanti alle telecamere a giustificare le sconfitte e ad assumersi le responsabilità dei ko. Con Fonseca, Conceiçao e Allegri era centrale, ha collezionato 67 presenze nelle scorse 2 stagioni, mentre Amorim lo ha impiegato solo 14 minuti contro il Torino, 3 contro il Venezia e, dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare la Juventus, è rimasto in panchina all'Olimpico contro la Lazio. Al momento gli viene preferito De Winter.

Il Milan per lui è tutto

Più volte Gabbia ha ripetuto di vivere un sogno a indossare la maglia rossonera, società che tifa e nella quale ha sempre desiderato di militare. Anche per questo è diventato rapidamente un idolo dei tifosi, che lo osannano e lo prendono come esempio di abnegazione e sacrificio. Presto verrà chiarito se per lui lo spazio potrebbe aumentare o se la posizione di Amorim rimarrà questa.