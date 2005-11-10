TMW Milan-Benfica vista da Modric: per lui sarà ritorno in Europa League dopo 15 anni

Il veterano del centrocampo non gioca la seconda coppa europea dal 2011, quando era del Tottenham. Prima altre 12 partite con la Dinamo Zagabria.

Luka Modric aveva senz'altro altre idee quando un'estate fa si è unito al progetto del Milan, sperava di poter essere il veterano che avrebbe guidato il Diavolo rossonero al ritorno in Champions League, uno scenario che si è infranto contro l'ultima giornata della scorsa Serie A e addosso alla sconfitta interna, e decisamente inattesa, per 1-2 contro il Cagliari nei 90 minuti conclusivi.

Il Diavolo e la sorella minore

Per il Milan e per Modric, quindi, è stata 'solo' Europa League, una competizione che suscita comunque il suo fascino nei confronti del popolo rossonero, visto che il Diavolo - la squadra italiana con la bacheca europea più brillante - non l'ha mai vinta nella sua storia. Ci sarà l'occasione per provarci nei prossimi mesi, con Modric (che però questa sera dovrebbe cominciare dalla panchina nella sfida al Benfica) che farà il suo ritorno in un torneo dal quale mancava da 15 anni, giusto un paio di mesi in meno.

L'ultima volta nel 2011

Era il 30 novembre del 2011, quando Modric faceva registrare l'ultima delle sue 14 presenze nella seconda manifestazione internazionale UEFA per club per importanza. Giocava con il Tottenham contro i greci del PAOK Salonicco, che trovarono il modo di vincere 1-2 a White Hart Lane nella penultima partita del girone. Le prime dodici, invece, le aveva raccolte quando ancora il torneo si chiamava Coppa UEFA e lui giocava con la Dinamo Zagabria.