Milan, Gila: "Nel primo tempo disastrosi. Avremmo meritato di più nella ripresa"
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Dopo il pari spettacolare dell'Olimpico tra Lazio e Milan, terminata 2-2, Mario Gila ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Penso che nel primo tempo siamo stati disastrosi, non siamo stati il Milan che vogliamo. Nella ripresa abbiamo capito chi siamo e come giochiamo e abbiamo fatto molto di più: forse, dopo il lavoro del secondo tempo, avremmo meritato di più ma dobbiamo allenarci per evitare queste partenze. Abbiamo perso troppe palle e quando non siamo precisi va così, mentre quando palleggiamo bene diventiamo una delle squadre più pericolose. Loro sono in una bella situazione ma siamo contenti di averla ripresa".
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