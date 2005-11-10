Milan, Gila: "Nel primo tempo disastrosi. Avremmo meritato di più nella ripresa"

Dopo il pari spettacolare dell'Olimpico tra Lazio e Milan, terminata 2-2, Mario Gila ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Penso che nel primo tempo siamo stati disastrosi, non siamo stati il Milan che vogliamo. Nella ripresa abbiamo capito chi siamo e come giochiamo e abbiamo fatto molto di più: forse, dopo il lavoro del secondo tempo, avremmo meritato di più ma dobbiamo allenarci per evitare queste partenze. Abbiamo perso troppe palle e quando non siamo precisi va così, mentre quando palleggiamo bene diventiamo una delle squadre più pericolose. Loro sono in una bella situazione ma siamo contenti di averla ripresa".