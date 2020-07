Milan, Ibrahimovic e la saudade svedese: il rinnovo passa dalle ambizioni del club

vedi letture

Vivere lontano dalla famiglia in questi mesi milanisti è stato il sacrificio più grande per Zlatan Ibrahimovic, che ha lasciato i cari in Svezia e che ora, per rinnovare, oltre a un contratto da almeno 4-4,5 milioni di euro più bonus, chiede anche che la squadra venga rinforzata per provare a vincere subito. Lui è disposto a continuare perché al Milan sta bene ed è pronto anche a vestire i panni di guida per un gruppo giovane, ma le ambizioni devono essere maggiori rispetto al recente passato. La trattativa tra Raiola e il club è pronta ad entrare nel vivo. A riportarlo è l'edizione online di Repubblica.