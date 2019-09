Milan-Inter, Conte e i derby: bene a Torino, meno in Inghilterra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In Italia, tutto bene. Antonio Conte, che in Serie A da ex allenatore della Juventus ha giocato tre volte il derby contro il Torino, ha fatto en plein nelle sfide ai granata: tre vittorie su tre. In Inghilterra, invece, il bilancio è molto più variopinto: alla guida del Chelsea, le stracittadine londinesi si sono sprecate. Con risultati alterni, ma prevalentemente negativi. Soprattutto nel derby più giocato, quello contro l'Arsenal: bilancio nettamente col segno meno contro i Gunners, con una vittoria a fronte di quattro sconfitte. Due delle quali in gare decisive come FA Cup e Community Shield. Meglio nelle sfide al Tottenham (3 vittorie, 2 sconfitte) e al Watford (3 vittorie, 1 sconfitta). Sostanziale pareggio con West Ham e Crystal Palace. In casa Inter, in sostanza, punteranno sul fatto che nel derby di Milano si parla italiano.

CONTE E I DERBY DI TORINO

Tutti i risultati - Tutte le gare sono state giocate in Serie A

Torino-Juventus 0-2

Torino-Juventus 0-1

Juventus-Torino 1-0

Totale gare: 3 (tutte vittorie)

Gol fatti: 4

Gol subiti: 0

CONTE E I DERBY DI LONDRA

Tutti i risultati contro l'Arsenal

Arsenal-Chelsea 6-0 (Premier League)

Chelsea-Arsenal 3-1 (Premier League)

Arsenal-Chelsea 2-1 (Finale FA Cup)

Arsenal Chelsea 5-2 (Community Shield)

Chelsea-Arsenal 0-0 (Premier League)

Arsenal-Chelsea 2-2 (Premier League)

Chelsea-Arsenal 0-0 (EFL Cup)

Arsenal-Chelsea 2-1 (EFL Cup)

Totale gare: 8

Vittorie: 1

Pareggi: 3

Sconfitte: 4

Gol fatti: 9

Gol subiti: 15

Tutti i risultati contro il Tottenham

Chelsea-Tottenham 2-1 (Premier League)

Tottenham-Chelsea 2-0 (Premier League)

Chelsea-Tottenham 4-2 (FA Cup)

Tottenham-Chelsea 1-2 (Premier League)

Chelsea-Tottenham 1-3 (Premier League)

Totale gare: 5

Vittorie: 3

Sconfitte: 2

Gol fatti: 9

Gol subiti: 9

Tutti i risultati contro il West Ham

Chelsea-West Ham 2-1 (Premier League)

West Ham-Chelsea 2-1 (EFL Cup)

West Ham-Chelsea 1-2 (Premier League)

West Ham-Chelsea 1-0 (Premier League)

Chelsea-West Ham 1-1 (Premier League)

Totale gare: 5

Vittorie: 2

Pareggi: 1

Sconfitte: 2

Gol fatti: 6

Gol subiti: 6

Tutti i risultati contro il Crystal Palace - Tutte le gare sono state giocate in Premier League

Crystal Palace-Chelsea 0-1

Chelsea-Crystal Palace 1-2

Crystal Palace-Chelsea 2-1

Chelsea-Crystal Palace 2-1

Totale gare: 4

Vittorie: 2

Sconfitte: 2

Gol fatti: 5

Gol subiti: 5

Tutti i risultati contro il Watford - Tutte le gare sono state giocate in Premier League

Watford-Chelsea 1-2

Chelsea-Watford 4-3

Chelsea-Watford 4-2

Watford-Chelsea 4-1

Totale gare: 4

Vittorie: 3

Sconfitte: 1

Gol fatti: 11

Gol subiti: 10