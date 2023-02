Milan, la Champions ago della bilancia: cosa porterebbe il raggiungimento del quarto posto

vedi letture

Champions sì, Champions no. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Milan qualora riuscisse a qualificarsi per l’Europa che conta oppure nel caso in cui l’obiettivo non dovesse essere centrato. Oltre ad essere un rilancio globale del marchio, la Champions porterebbe alla conferma di Stefano Pioli in sella alla formazione rossonera oltre ad essere una buona notizia per gli incassi che arrivano dai match che solo la coppa dalle grandi orecchie può offrire e che potrebbero anche permettere di investire risorse importanti sul mercato. In caso contrario invece ci potrebbe essere il divorzio da Maldini e Massara oltre che dal tecnico mentre sarebbe davvero difficile trattenere Rafa Leao.