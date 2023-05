Milan-Lazio, Rapuano è insufficiente per la Gazzetta: "Partita con qualche sbavatura"

È lievemente insufficiente (5,5), a giudizio de La Gazzetta dello Sport, la direzione di Antonio Rapuano in Milan-Lazio. Partita con qualche sbavatura per l'arbitro romagnolo, soprattutto sui cartellini. Nel finale, ad esempio, Luca Pellegrini è stato ammonito per un intervento su Rebic che in realtà era sul pallone. Esagerato pure il giallo a Thiaw, autore di un fallo su Basic a ridosso del novantesimo, così come la sanzione nel primo tempo a Romagnoli. Sul primo gol, al momento del rinvio di Provedel, Giroud aveva un piede sulla linea dell'area, ma la rete è regolare perché la palla era in possesso della Lazio quindi, in questo caso, l’attaccante rossonero - che non ha interferito sulla ripresa del gioco - ha potuto intercettare il pallone una volta in gioco.