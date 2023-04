Milan, le alternative non convincono, ancora una volta. Pioggia di fischi per Origi

La Gazzetta dello Sport affronta il tema che maggiormente sembra essere la causa del nuovo stop del Milan, ovvero le alternative. Questo il titolo scelto dalla rosea che si concentra specialmente su due protagonisti in negativo: "Rebic deludente, Origi fischiato. Le alternative mai all'altezza". I due attaccanti che ieri avevano un'altra (l'ennesima) occasione per dare una svolta alla loro stagione, hanno deluso. Specialmente Divock Origi, travolto dai fischi alla sua uscita, e che in questo suo primo anno in rossonero ha messo a segno solo due gol inutili.