Ufficiale Divock Origi si ritira a 31 anni: dalla gloria col Liverpool alla deludente avventura rossonera

Dopo tredici stagioni nel calcio professionistico, Divock Origi ha deciso di chiudere la propria carriera. L’ex attaccante belga, che ha compiuto 31 anni lo scorso aprile, ha annunciato il ritiro oggi attraverso un messaggio pubblicato sui social network.

Cresciuto nel settore giovanile del Lilla, Origi ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di Wolfsburg, Milan e Nottingham Forest, ma il periodo che lo ha consacrato a livello internazionale resta senza dubbio quello vissuto con il Liverpool tra il 2014 e il 2022.

Con i Reds ha collezionato 175 presenze, realizzando 41 reti e servendo 17 assist. Tra i momenti più iconici della sua esperienza ad Anfield spicca la straordinaria semifinale di Champions League 2018-2019 contro il Barcellona: autore di una doppietta nel clamoroso 4-0 che ribaltò il risultato dell’andata, Origi fu poi decisivo anche nella finale di Madrid, segnando il gol che chiuse la sfida contro il Tottenham e consegnò il trofeo ai Reds. Nel suo palmares figura anche la Premier League conquistata nel 2020, mentre la successiva esperienza in Italia non è stata altrettanto fortunata, tra infortuni e gli ultimi due anni trascorsi nel Milan Futuro senza mai giocare. La sua ultima partita risale all'aprile 2024 in Premier League.

Nel messaggio con cui ha ufficializzato l’addio al calcio giocato, il belga ha affidato ai tifosi parole cariche di gratitudine: "Ho portato a compimento la mia missione nel calcio. Ho realizzato i sogni che avevo da bambino, giocando sui palcoscenici più prestigiosi e vincendo i trofei più importanti. Ringrazio Dio per tutto questo. Ai tifosi, ai club, ai compagni di squadra e alla mia famiglia va il mio grazie più sincero: questo percorso apparterrà per sempre a tutti noi". Origi ha poi lasciato intendere di essere pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua vita: "La missione è compiuta. Ora mi preparo a seguire la mia prossima vocazione. L’avventura continua".