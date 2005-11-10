Milan, nuovo murale per Baresi dopo l'atto vandalico: Modric testimonial

Un nuovo omaggio a Franco Baresi campeggia davanti a Casa Milan. Dopo che nelle scorse settimane il precedente murale era stato vandalizzato, con il volto dell'ex capitano cancellato utilizzando della vernice rossa, lo street artist Luca Rosada, tifoso rossonero conosciuto sui social come "Luca Street Art", ha realizzato una nuova opera. Stavolta Baresi viene raffigurato mentre corre sorridente su un prato verde dopo aver segnato il suo ultimo gol con la maglia del Milan, realizzato il 27 agosto 1995 sul campo del Padova. Il nuovo dipinto, completato in circa due ore nello stesso punto in cui si trovava quello precedente, è anche più grande: misura tre metri d'altezza e oltre due metri e mezzo di larghezza.

Baresi, sei parole per raccontare la leggenda del Milan

Il murale è visibile in piazza Gino Valle, davanti alla sede del club rossonero, luogo particolarmente significativo per Baresi anche per il suo ruolo di vicepresidente onorario. Accanto alla sua immagine compaiono sei espressioni pensate per descrivere i valori incarnati dall'ex capitano: "6 rispetto", "6 umiltà", "6 eleganza", "6 fedeltà", "6 coraggio" e "6 sacrificio". Le scritte sono state disposte in modo da ricreare proprio il numero 6, quello indossato per una carriera dal simbolo del Milan.

Modric protagonista dell'iniziativa sulla salute mentale

Intanto il Milan, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, ha presentato "The Chamber", una nuova serie originale che parte dalle esperienze degli atleti per aprire una conversazione sul benessere mentale. Il primo testimonial scelto dal club è Luka Modric, protagonista del progetto con un racconto personale legato anche ai momenti vissuti lontano dal campo.