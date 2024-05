Milan, niente conferenza stampa per Pioli a causa di sopraggiunti impegni personali

vedi letture

È il giorno dell'addio tra il Milan e Stefano Pioli. Pochi minuti fa è arrivato il comunicato stampa del club rossonero, che sancisce ufficialmente la separazione dal tecnico dello scudetto, al termine di un campionato che il Diavolo si appresta comunque a chiudere al secondo posto.

Niente conferenza stampa. In giornata, era atteso il consueto appuntamento di Pioli con i giornalisti, anche per chiudere un cerchio. Pochi minuti fa il Milan ha però comunicato che, a causa di sopraggiunti impegni inderogabili, l'allenatore oggi non terrà la conferenza stampa.

L'appuntamento per i saluti e le considerazioni di fine ciclo è così rimandato al pre e soprattutto al post gara di domani. Il Milan chiuderà il proprio campionato a San Siro, ospitando la Salernitana alle 20,45.