Milan, due nomi da 60 milioni sul mercato e l'influenza che potrà avere Mendes

Il Milan ha finalmente deciso che strada seguire per far partire a tutti gli effetti il nuovo corso, anche a livello dirigenziale. Gerry Cardinale ha optato per una riorganizzazione interna dopo le varie piste che sono sfumate. Ora c'è da pensare al calciomercato estivo, con la rosa da rinforzare per il nuovo tecnico Ruben Amorim.

In tal senso attenzione anche al tipo di influenza che potrebbe avere dall'esterno un grande agente di peso mondiale come Jorge Mendes. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti il potentissimo agente portoghese è già stato collaborativo con il club rossonero nelle ultime stagioni.

Anche se il nuovo allenatore Amorim non è un suo assistito, ma questo conta poco. E anche a livello di nomi sul mercato potrebbe dunque avere un peso questo aspetto. Due esempi concreti che fa il quotidiano sono Gonçalo Ramos (Psg) e Hjulmand (Sporting Lisbona), obiettivi rossoneri che costano in totale 60 milioni.

Il nuovo assetto del Milan

Al vertice della piramide rossonera un tridente composto dallo stesso numero uno di Red Bird, dal tecnico Ruben Amorim e da Massimo Calvelli, nominato Amministratore Delegato. Sotto di loro ci sarà una parte sportiva che vede Hendrik Almstadt come Director Player Trading (una sorta di Direttore Sportivo), affiancato da Bobby Gardiner nel ruolo di Director of Football Intelligence (a lui toccherà l'individuazione dei giocatori) e da Donato Lomonte, Direttore dell'Area Scouting. Per quanto riguarda le giovanili, Jovan Kirovski resta il Responsabile del Milan Futuro, mentre Vincenzo Vergine il Responsabile delle Giovanili.