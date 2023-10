Milan, non solo Oudraogo: visionato anche Ezequiel Fernandez del Boca Juniors

vedi letture

Spazio al mercato del Milan sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Al club rossonero piace Assan Ouédraogo, 16enne dello Schalke 04 che però i tedeschi non sono propensi a trattare. Così, precisa la Rosea, il Diavolo in Argentina ha visionato con un osservatore Ezequiel Fernandez, centrocampista centrale del Boca Juniors. Classe 2002, piace per personalità e nel 4-3-3 del Milan potrebbe dare una mano da centrale, nella posizione occupata da Krunic e Adli. Da capire se questo gradimento evolverà poi in una trattativa vera e propria.

Il capitolo Ouedraogo.

Il club rossonero ha messo gli occhi anche sul centrocampista classe 2006 dello Schalke 04. Hechelmann, direttore sportivo del club tedesco attualmente impegnato in Zweite Bundesliga, la Serie B in Germania, ieri ha fatto però sapere al mondo di non avere grande intenzione di incontrare il Milan per parlare della cessione del baby talento. Scenario complesso, perché nel contratto di Ouedraogo c’è una clausola, che si applicherà nell’estate 2024, varia secondo la portata del club acquirente e può arrivare a 20 milioni di euro, una cifra molto alta per un giocatore che chiaramente deve ancora dimostrare tutto nel calcio che conta.

Le prossime settimane saranno quelle delle ulteriori valutazioni e a partire dal prossimo mese il Milan proverà a intavolare alcune trattative per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.