Stallo tra Inter e Atalanta per Lookman: in attesa di sviluppi, anche il Napoli osserva

Tra i due litiganti (Atalanta e Inter), il terzo gode (Napoli). Non è solo un detto popolare, ma anche il possibile esito della telenovela legata ad Ademola Lookman. Nella giornata di ieri, dopo il no della Dea all'offerta pervenuta dal club di Marotta, il nigeriano non l'ha presa bene e ha cancellato ogni riferimento ai bergamaschi dai suoi profili social. Rottura dunque tra l'attaccante e la società dei Percassi, ai quali aveva comunicato da tempo il desiderio di andare via.

Una situazione momentanea con la Dea che accontenterà alla fine il suo tesserato, oppure verrà utilizzato il pugno di ferro resistendo ai capricci dell'ex Leicester? L'Inter osserva con attenzione gli sviluppi della situazione, ma non è la sola. Anche il Napoli, come riporta il Corriere dello Sport, è fortemente interessato a Lookman (soprattutto dopo il mancato arrivo di Ndoye dal Bologna).

C'erano state voci soprattutto con l'imminente partenza dello svizzero per la Premier League, subito oscurate dall'assalto deciso dell'Inter che sembrava potersi concludere a breve con la fumata bianca. E invece tutto è ancora in ballo: il 42 milioni + 3 di bonus proposti dalla Milano nerazzurra non bastano, non c'è un prezzo fissato per l'acquisto e la sensazione è che si debba andare oltre i 50 milioni. Una cifra che a Bergamo devono calcolare con cura, visto che una percentuale della rivendita è da destinare al Lipsia.