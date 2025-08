Fiorentina, colpo per il centrocampo: Sohm ha detto sì, operazione da 15 milioni

Rinforzo in mediana per la Fiorentina. Dopo gli acquisti di Dzeko, Viti, Fazzini e Lezzerini, ecco che il club viola sta per mettere a segno il quinto colpo della sua estate. Come riporta Gianluca Di Marzio, Simon Sohm è ormai ad un passo dal club di Commisso. Operazione che costerà alla casse gigliate una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

Per il centrocampista svizzero si tratta di un passo importante per la carriera. Reduce da una stagione importante nelle file del Parma, nella quale ha totalizzato 37 presenze e segnato 4 gol, Sohm può quindi misurarsi con un club che partecipa alle coppe europee. Un giocatore determinante prima per Pecchia e poi per il neointerista Chivu, mostrando delle qualità che evidentemente hanno fatto breccia a Firenze.

Si tratta del rinforzo che ci voleva per il centrocampo di Stefano Pioli, che aveva bisogno di qualcosa in più in termini numerici ma anche di quantità e qualità. Un motivo in più per puntare con forza a salire di grado, magari puntando alla qualificazione in Europa League - sfumata per poco lo scorso anno nonostante il sesto posto finale - per non dire al ritorno in Champions (dove i viola mancano dalla stagione 2009/10).