Ufficiale Lumezzane, per la trequarti ecco Rolando dal Team Altamura: ha firmato un biennale

Oggi alle 19:19 Serie C

Nuovo arrivo per la Lumezzane sulla trequarti: è stato annunciato il centrocampista classe '92 Mattia Rolando Eugio, che arriva dal Team Altamura e ha firmato un contratto biennale.

"FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Mattia Rolando Eugio a titolo definitivo dal Team Altamura con contratto fino al 30 giugno 2027.

Il giocatore ha rilasciato anche le sue prime parole ai canali ufficiali del suo nuovo club. Eccole:

Mattia, primo impatto con il mondo rossoblù?

"Sicuramente un bell’impatto, ho visitato l’ambiente e le strutture che ci circondano. Mi è piaciuto il progetto e l’ambizione, quindi sono contento di essere qui".

Porti tanta qualità, tanto carisma ed esperienze in una squadra dall’età media molto giovane.

"Sono un giocatore esperto per la categoria e metto a disposizione le mie qualità e la mia esperienza. Sono sicuro che potremo fare bene, ho visto delle qualità interessanti in un gruppo sano".

In campo puoi ricoprire più ruoli, il modulo di Paci può esaltare le tue caratteristiche.

"Sì, mi ritengo un giocatore molto duttile, ho ricoperto più ruoli nella mia carriera, a partire dall’esterno d’attacco al trequartista, a volte anche la mezzala o centrocampista. Come dicevo prima, metto a disposizione anche questa mia qualità per il bene della squadra".

Torni dopo un’esperienza al sud nel Girone A, che campionato ti aspetti?

"E' un campionato che ho fatto spesso e mi aspetto un girone molto equilibrato, tosto, con tante squadre che vorranno giocarsela e noi non saremo da meno".