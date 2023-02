Milan, Pioli: "Prestazione che ci dà fiducia per il ritorno, presto rigiocheremo il nostro calcio"

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria casalinga per 1-0 ottenuta in Champions League contro il Tottenham.

Ha ritrovato il Milan?

"Abbiamo fatto una buona partita contro un avversario forte, fisico e con qualità. Abbiamo lavorato da squadra, provando ad essere pericolosi. Potevamo palleggiare meglio per avere più dominio, ma abbiamo fatto tante cose positive e questa prestazione ci dà fiducia per passare il turno".

Leao arretrava spesso per lanciare in profondità Theo Hernandez.

"Volevamo delle coppie sull'esterno e, se stavamo tanto centrali, facevamo il loro gioco. Abbiamo dato libertà a Leao, sapendo che la fascia sinistra quando ha spazio diventa importante".

De Ketelaere sta arrivando, pur non avendo segnato stasera il 2-0.

"Sono d'accordo. Ha avuto bisogno di tempo per inserirsi in un nuovo ambiente, ma ora sta meglio fisicamente e mentalmente e anch'io ho sperato che potesse fare gol. Arriverà perché lavora bene, ha qualità e ci darà soddisfazioni".

Avete interpretato bene ogni momento della gara.

"Per nostra mentalità noi vogliamo essere intensi. loro ci hanno scavalcato qualche volta e dietro accettavamo tanti duelli. Siamo stati aggressivi per gran parte della gara, a certi livelli devi giocare così. Abbiamo avuto una pausa troppo lunga, ma ci stiamo riprendendo e i giocatori stanno tornando ad essere leggeri. Abbiamo vinto un campionato e siamo ripartiti per vincerne un altro, ma abbiamo pagato al primo momento difficile. Credo che presto torneremo a giocare il nostro calcio".

Un Milan ritrovato?

"Per quello che vedo in allenamento sì. Siamo tornati una grande squadra ed è giusto ricevere delle critiche e lavorare di più quando le cose non vanno bene".

Ha trovato un altro difensore?

"Thiaw ha sempre lavorato bene. I ragazzi che non mollano e che ci credono pur giocando poco, prima o poi arrivano. La società ha investito su giovani di talento, ma non tutti sono subito pronti. Gli esempi sono Kalulu e Leao. Non mi è mai mancata la fiducia in loro".