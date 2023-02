Milan, Pioli spiega il 3-5-2: "Volevamo difendere meglio. Peccato la palla inattiva"

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico del Milan, commenta a Dazn la sconfitta nel derby di questa sera: "Volevamo avere un atteggiamento difensivo più compatto, credo che abbiamo concesso qualcosa ma non abbiamo difeso male. Con la palla dovevamo palleggiare di più, questo non ci ha permesso di salire più col baricentro nel primo tempo. Purtroppo ci siamo fatti trovare impreparati ancora una volta su palla inattiva, altrimenti stavamo lavorando bene di squadra pur non proponendo quello che avevamo preparato".