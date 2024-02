Live TMW Milan, Pioli: "Userò una statistica per motivare i miei giocatori..."

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa nel post Milan-Rennes, sfida valida per l'andata dei playoff di Europa League e terminata 3-0 in favore dei rossoneri d'Italia grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e alla rete di Leao.

Segui tutte le sue dichiarazioni in diretta con il live testuale di TMW.

Che partita è stata?

"Credo che l'abbiamo interpretata bene per come l'avevamo preparata bene, nel primo tempo abbiamo calciato due tre palloni lunghi che potevamo evitare... Abbiamo preso il vantaggio che volevamo, ma non possiamo considerarci qualificati. Loro proveranno a fare il colpaccio".

Questa serata cosa certifica?

"Certifica il nostro momento positivo, quindi dobbiamo starci dentro, sfruttando ogni singolo momento per dimostrare chi siamo. C'è da recuperare, ma credo che saremo pronti".

Florenzi sta facendo molto bene...

"Non gli manca niente. C'è Calabria con cui si gioca il posto. Ha intelligenza, partecipazione, qualità... Per caratteristiche è più bravo con la palla che a difendere, quindi deve lavorare molto. Si sta impegnando. Per me è un titolare".

È questa la cattiveria che si aspetta da Leao?

"La cattiveria non gli è mancata, per segnare servono qualità e determinazione. Rafa deve riempire l'area, perché è lì che diventa molto pericoloso. È stato sempre molto presente in tutte le partite, non ha fatto gol ma lo ha fatto fare".

Stephan dice che la qualificazione è compromessa...

"Ci siamo presi un buon vantaggio e loro dovranno fare un'impresa, ma il calcio può cambiare le cose da un momento all'altro. Starà a noi renderli differenti rispetto a noi".

Gran gara di Loftus-Cheek...

"Sta benissimo mentalmente e fisicamente. È forte, ha qualità per fare tutto, soprattutto per riempire l'area".

Milan tra le favorite in Europa League?

"Proprio prima della partita il mio staff mi ha girato una statistica secondo cui il Milan ha il 5% di vincere l'Europa League. Lo userò per motivare i miei giocatori".

Termina qui la conferenza di Pioli.