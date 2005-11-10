Ufficiale Livorno, per la corsia destra c'è Malotti. E per la sinistra arriva il livornese doc Rizza

Ne avevamo parlato proprio ieri dello scatto verso la chiusura della trattativa, ora arriva anche l'ufficialità: Manuele Malotti è un nuovo calciatore del Livorno. E con lui, arriva in amaranto anche Alessio Rizza, terzino sinistro nato per altro a Livorno.

Ecco la nota sull'ex Lumezzane: "Manuele Malotti è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915!

Ala destra di esperienza con oltre 200 presenze nella categoria, esordisce nel professionismo con il Prato e gioca, tra le altre, con Samb, Teramo, Novara e Renate. Nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Lumezzane collezionando 89 presenze, 11 gol e 10 assist.

Benvenuto Manuele!".

Di seguito, invece, il comunicato sul terzino: "Alessio Rizza è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915!

Dopo aver percorso tutta la trafila delle giovanili nell’Empoli, esordisce nel professionismo al Piacenza in prestito. In seguito, il terzino sinistro livornese nato a Cecina, passa al Cittadella dove gioca due anni in Serie B e la scorsa stagione in C.

Benvenuto Alessio!".