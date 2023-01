Milan, primo allenamento dell'anno: Theo Hernandez e Giroud in gruppo per tutta la seduta

Primo allenamento dell'anno in casa rossonera con la squadra di Stefano Pioli che si è ritrovata a Milanello questo pomeriggio per preparare la partita contro la Salernitana di mercoledì. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it sia Theo Hernandez che Olivier Giroud, ultimi giocatori rientrati dalle fatiche del Mondiale, hanno svolto l'intera seduta in gruppo con la squadra.