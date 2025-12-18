Ufficiale
Milan, primo contratto da professionista per il secondogenito di Ibra, Vincent
Vincent Zlatan Seger Ibrahimović, figlio del dirigente rossonero ed ex calciatore Zlatan, ha firmato oggi il suo primo contratto da professionista con il Milan: "Il centrocampista ha firmato il primo contratto da professionista. AC Milan comunica che Vincent Zlatan Seger Ibrahimović ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Bentornato calciomercato. Il Milan ha scelto Fullkrug, ma è l'uomo giusto? La Roma Zirkzee (con piano B e piano C). Napoli in corsa per il McTominay bis. Frattesi, l'addio all'Inter è un dovere
Le più lette
1 Bentornato calciomercato. Il Milan ha scelto Fullkrug, ma è l'uomo giusto? La Roma Zirkzee (con piano B e piano C). Napoli in corsa per il McTominay bis. Frattesi, l'addio all'Inter è un dovere
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile