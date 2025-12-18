Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, primo contratto da professionista per il secondogenito di Ibra, Vincent

Vincent Zlatan Seger Ibrahimović, figlio del dirigente rossonero ed ex calciatore Zlatan, ha firmato oggi il suo primo contratto da professionista con il Milan: "Il centrocampista ha firmato il primo contratto da professionista. AC Milan comunica che Vincent Zlatan Seger Ibrahimović ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".

