Milan-PSG, bordata di fischi e insulti a Donnarumma al suo ingresso in campo

Bordata di fischi all'indirizzo di Gianluigi Donnarumma, sin dall'ingresso in campo per il consueto riscaldamento pre-partita. Previsto un clima infernale ad indirizzo del grande ex. "Figlio di pu*****" è il coro che si è sollevato. In molti hanno mostrato la banconota stampata appositamente, un dollaro fac-simile dove è raffigurata l'immagine del portiere e le scritte "uomo senza onore", "mercenario", "Dollarumma", oltre al numero 71, che nella smorfia napoletana significa "l'omm e merda".