Milan, Rabiot: "Dobbiamo crescere e migliorare la mentalità ma dobbiamo rimanere positivi"

20.15 - Al termine di Sassuolo-Milan c'è spazio per le parole. Conferenza stampa post-partita per Adrien Rabiot, calciatore dei rossoneri, che interviene dalla sala stampa del Mapei Stadium per commentare il match odierno contro i neroverdi. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta.

20.43 - Inizia la conferenza.

Cosa è successo dopo il vostro vantaggio?

"Questa è una roba di mentalità, dove noi dobbiamo crescere, oltre a quello che facciamo con la palla. Non possiamo concedere così subito dopo aver fatto il gol. Questa non è una cosa tecnica o tattica, è mentalità, dobbiamo averla tutti ma in questo momento su alcune fasi non l'abbiamo, soprattutto dopo essere andati in vantaggi che è un periodo importante della partita. Sicuramente cresceremo e faremo meglio, abbiamo dei giovani in squadra, ma per il resto abbiamo giocato di squadra, abbiamo fatto delle cose anche buone, mi dispiace per il gol su calcio piazzato, lavoriamo in allenamento su questo e fa male prendere un gol così, ma dobbiamo rimanere positivi".

20.44 - Termina la conferenza.