Milan, Rabiot: "Due punti persi, abbiamo il possesso ma creiamo troppo poco"

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro il Sassuolo: "Facciamo gol e poi prendiamo subito due palloni alle spalle, su questo ci ha salvato anche Mike (Maignan ndr). Non possiamo abbassarci così, bisogna lavorare sulla mentalità e crescere sul piano del gioco. Oggi abbiamo fatto anche cose buone, ma quelli di oggi sono due punti persi".

Ti aspettavi una classifica migliore a questo punto?

"Sì, perché anche in una partita come quella di stasera possiamo fare meglio e prendere i tre punti che sono importanti. Non è facile giocare qua contro il Sassuolo che ha giocatori di qualità davanti, ma lo sapevamo. Dovevamo gestire meglio alcune fasi, dovevamo avere più punti perché nelle ultime partite abbiamo fatto abbastanza bene. Mi dispiace perché non possiamo lasciare troppi punti per strada, col rischio di staccarci dalle altre".

Cosa vi chiede in più Amorim?

"Dobbiamo mettere più uomini in area quando attacchiamo, spesso andiamo con pochi giocatori e anche su questo dobbiamo crescere. I centrocampisti si devono inserire e anche i terzini devono spingere, lavoriamo in allenamento ma non è sempre facile. Dobbiamo crescere soprattutto in questo, per avere più giocate in area, alla fine abbiamo sempre il possesso ma quello che creiamo è troppo poco".