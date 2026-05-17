Live TMW Milan, Rabiot: "Il ritiro a Milanello ci è servito. Noi dobbiamo solo ascoltare il mister"

14.22 - Fra poco la conferenza stampa del centrocampista del Milan Adrien Rabiot al termine del match disputato al "Ferraris" contro il Genoa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

14.42 - Inizia la conferenza stampa di Adrien Rabiot.

Il ritiro pre gara?

"Ci è servita perché ci siamo ritrovati e ci ha permesso di allenarci di più. Ci siamo parlati fra di noi, ha portato fiducia a tutti e soprattutto essere lì concentrati senza ascoltare quello che si dice fuori. Eravamo in una 'bolla' e fa bene alla squadra".

Come si reagisce a quelle voci?

"Noi dobbiamo fare il nostro lavoro. Non ci riguarda ciò che succede in società fra dirigenti e proprietari. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro in campo, ascoltare il mister perché abbiamo questa responsabilità di far bene e raggiungere l'obiettivo. Questo fa parte del calcio e dobbiamo essere bravi ad ascoltare il meno possibile".

Cosa vi ha detto Cardinale?

"Tutti in questo momento dobbiamo essere tutti uniti e guardare verso lo stesso obiettivo. Anche Furlani ci ha parlato questa settimana, oggi Cardinale ci ha detto che ha tanta fiducia in noi e quello che abbiamo fatto per otto mesi è stato buono. Manca un pezzo e questo dipende da noi. E' stato molto tranquillo e sereno e questo ci dà fiducia per essere concentrati verso questo obiettivo".

Come è stato utile Allegri in questa settimana? Vi sentite una squadra che non gioca a calcio?

"Lui ha una visione del calcio e abbiamo fatto bene per otto mesi. Se per un mese e mezzo non va bene non è colpa solo dell'allenatore. Non è così. Come detto prima, lui è molto bravo a rimanere concentrato sull'obiettivo. Poi anche oggi potevamo fare meglio a livello di calcio. L'obiettivo è raggiungere la Champions, prendere punti e vincere. E' stata una battaglia oggi, lo sarà anche domenica. Ci sarà forse poco calcio ma quello che ci importa è prendere i punti per andare in Champions. Poi l'anno prossimo potremmo parlare e cambiare alcune cose magari a livello di giocatore. Per ora siamo questi, dobbiamo restare uniti tutti insieme. Chi sa magari di non rimanere l'anno prossimo si è messo a disposizione del gruppo. Ora dobbiamo vincere domenica e poi vedremo il futuro dopo aver raggiunto l'obiettivo".

14.49 - Termina la conferenza stampa di Adrien Rabiot.