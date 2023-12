Milan, Reijnders: "Non importa in quale competizione giochiamo, bisogna continuare così"

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, migliore in campo contro il Monza, a fine partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Sono molto felice di aver fatto il mio primo gol a San Siro, soprattutto davanti alla Curva Sud. Dobbiamo continuare così, continuare a spingere e stare tutti insieme. Non c'entra se siamo in Champions League o in Serie A, è il nostro viaggio e bisogna andare avanti così".

Siete cambiate nella veste tattica: cosa vi ha chiesto Pioli?

"Sì, abbiamo cambiato qualcosa. A un certo punto c'era un po' di confusione in mezzo e il mister ci ha detto di stare a due lì a centrocampo".