Milan, rifiutata la prima offerta del Fenerbahçe per Krunic: i dettagli

Il Milan ha rifiutato la prima proposta da 4 milioni del Fenerbahçe per Rade Krunic. Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, la società rossonera valuta il centrocampista bosniaco almeno 5-7 milioni e non arretrerà sulla valutazione. Il Milan non ha gradito né gli atteggiamenti del giocatore né la strategia dei turchi, che hanno raggiunto un accordo di massima con Krunic a cifre attorno ai 3 milioni. In via Aldo Rossi si aspettano un rilancio nei prossimi giorni e non intendono farsi prendere per il collo dai turchi.

Le parole di Pioli su Krunic

"In questo momento per lui e per noi è meglio che stia cercando un'altra squadra. Non è vero che si è fatto fuori da solo, sono io che ho fatto delle scelte perché ho visto che il rendimento non era più quello di prima".

Il club turco lo insegue da tempo

Il presidente del Fenerbahce, Ali Koc, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale turco Habertuk in merito alla trattativa per l'acquisto di Rade Krunic dal Milan. Queste le sue parole, a iniziare dall'operazione che non è andata in porta durante lo scorso mercato: "Krunic era un giocatore che volevamo molto. È una questione che risale all'estate. Hanno richiesto cifre anomale durante l'estate. Lui vuole ancora venire al Fenerbahçe, ma al momento non siamo in grado di offrire la stessa cifra che abbiamo proposto sia al giocatore che al suo club durante l'estate".