Krunic leader della Stella Rossa: i compagni lo votano come miglior giocatore del 2025

Rade Krunic ha ricevuto un riconoscimento che certifica il suo ruolo di leader della Stella Rossa. Il centrocampista è stato infatti votato dai compagni miglior giocatore del 2025: l'ex Milan ha saputo unire qualità tecniche, intelligenza tattica e senso di responsabilità, diventando in poco tempo un punto di riferimento imprescindibile sia dentro che fuori dal campo.

Durante la stagione, sottolinea il sito ufficiale del club serbo, Krunic si è distinto per la capacità di gestire il gioco a centrocampo, fungendo da equilibrio tra difesa e attacco. La sua visione di gioco, la sicurezza nei passaggi e la freddezza nelle situazioni decisive hanno fatto sì che fosse considerato dai compagni un giocatore su cui poter sempre contare. Il suo ruolo di leader si è fatto sentire soprattutto nei momenti più delicati delle partite, dove ha spesso preso sulle proprie spalle la responsabilità di guidare la squadra.

Nel corso del 2025, Krunic ha contribuito in modo significativo al conseguimento della quinta doppietta consecutiva del club. Ha totalizzato 21 presenze, realizzando quattro gol e fornendo un assist. Tra i momenti più memorabili della stagione figurano le reti nelle qualificazioni di Champions League contro il Lech e il gol segnato contro lo Stoccarda. Oltre ai numeri, il suo apporto si è visto nella continuità, nella dedizione e nell’energia profusa in ogni partita, caratteristiche che lo hanno reso un pilastro della squadra. Krunic non solo ha brillato sul campo, ma ha anche imposto il suo esempio in spogliatoio, elevando gli standard di professionalità e impegno dei compagni. Un autentico leader che ha incarnato lo spirito e l’identità della Stella Rossa nel corso di un’annata di successi.