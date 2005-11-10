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Milan, Saelemaekers ko alla caviglia ma gli esami escludono lesioni. Le ultime sul belga
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Arrivano aggiornamenti in merito all'infortunio patito da Alexis Saelemaekers nel corso dell'allenamento di questa mattina a Milanello, con il belga che è stato costretto ad interrompere la seduta guidata da mister Amorim per un problema alla caviglia.
Secondo quanto si apprende, Saelemaekers ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra durante, appunto, l’allenamento del Milan in programma questa mattina. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi. Il recupero verrà valutato giorno per giorno.
Fonte da Milano, Antonio Vitiello
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