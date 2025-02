Milan, si apre il casting per il nuovo direttore sportivo: tra i candidati anche Burdisso

vedi letture

Si è aperto il casting per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan. L'intenzione della proprietà rossonera è quella di affiancare a Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic una figura di campo, con la quale i due dirigenti del Diavolo possano interfacciarsi sul mercato e non solo. In tal senso, nel corso di questi giorni sono stati fatti i nomi dei principali candidati per l'ormai ex ruolo di D'Ottavio (lo è stato fino allo scorso dicembre), ovvero quelli di François Modesto, Andrea Berta, Fabio Paratici e Igli Tare.

C'è un nuovo nome dall'Argentina

A questi nomi, scrive questa mattina Tuttosport, se ne sarebbe aggiunto un quinto, ovvero quello di Nicolas Burdisso, che tanto bene ha fatto alla Fiorentina seppur non da primo direttore sportivo. Da non dimenticare poi che l'ex difensore di Roma e Inter è stato per tre anni compagno di spogliatoio di Zlatan Ibrahimovic, aspetto tutt'altro che da sottovalutare nell'ottica di un suo possibile ritorno a Milano.

L'ultima intervista di Burdisso

"Sono sicuro che prima o poi succederà che lavorerò con Daniele De Rossi, perché ci fidiamo l’uno dell’altro. E poi la nostra amicizia aiuta. L’estate scorsa, però, la Roma non mi aveva contattato. Altre squadre invece sì. Il miglior allenatore oggi? Inzaghi, Conte e Italiano sono bravissimi, ma Gasperini è un genio".