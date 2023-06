Milan, si prova a stringere per Frattesi: summit col Sassuolo a metà settimana

Il Milan fa sul serio per Davide Frattesi. I rossoneri vogliono provare a superare la concorrenza dell'Inter, che al momento appare ancora in leggero vantaggio per il centrocampista del Sassuolo. Per questo motivo, come riportato da Gazzetta.it, i rossoneri avrebbero fissato un summit per la metà della prossima settimana con il club neroverde, che continua a chiedere 40 milioni di euro. E il Milan in questo momento avrebbe le risorse per accontentarlo, vista la cessione di Sandro Tonali al Newcastle.