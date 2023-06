Milan, Theo, Giroud, Maignan e l'opera di convincimento con Thuram: risposta entro fine mese

Il Milan ha messo Marcus Thuram in cima alla lista dei desideri per l'attacco, in vista della prossima stagione. Il figlio d'arte lascerà il Borussia Moenchengladbach a parametro zero il prossimo 30 giugno e da tempo il club rossonero ha messo sul piatto un quinquennale da quasi cinque milioni di euro a stagione, in attesa della riposta definitiva del giocatore.

La colonia francese

In tutto questo lo stesso Thuram ha rimandato a dopo gli impegni con la Nazionale francese la sua risposta al club di via Aldo Rossi e nelle ultime ore, complici appunto le gare con la Francia, Giroud, Theo Hernandez e Maignan hanno attuato un lavoro di convincimento per cercare di far scegliere il Milan a Thuram. Entro fine mese è attesa la risposta definitiva, anche perché in caso di no i rossoneri dovranno guardare altrove. A riportarlo è Milannews.it.