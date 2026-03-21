Milan-Torino 3-2, per la Lega Serie A è Fofana il "Panini Player of the Match"
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Youssuf Fofana è stato votato come "Panini Player of the Match" di Milan-Torino, partita vinta dai rossoneri per 3-2 e nella quale il francese ha trovato il suo secondo gol stagionale.
Voto 7 per Tuttomercatoweb: "Trova finalmente il gol, anche bello sebbene con la compartecipazione di una difesa torinista compiacente. Ha il merito di alzare il ritmo del gioco nel momento in cui il Milan decide nella ripresa di vincere la partita. È nel vivo della manovra anche in occasione del 2-1".
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