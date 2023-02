Milan-Torino, le formazioni ufficiali: Brahim-Leao dietro Giroud. Sorpresa Gineitis per Juric

Milan e Torino si affrontano nell'anticipo della 22esima giornata di campionato. Tutto confermato per quanto riguarda le scelte di Pioli che rilancia Thiaw in difesa e in attacco si affida alla coppia Brahim-Leao alle spalle di Giroud. Grande sorpresa invece nella mediana di Juric che manda in campo il lituano classe 2004 Gineitis schierando poi Vlasic insieme a Miranchuk alle spalle dell'unica punta Sanabria. Ecco nel dettaglio le formazioni ufficiali:

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Gineitis, Ricardo Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric