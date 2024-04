Milan, una coppa che vale il futuro: Pioli all'assalto dell'Europa League, per la conferma

Il derby italiano ai quarti di Europa League metterà di fronte il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi, con il tecnico rossonero che ha come obiettivo quello di arrivare fino in fondo alla competizione per guadagnarsi una conferma che a febbraio sembrava molto lontana ma che con la rinascita del mese scorso adesso può essere più vicina.

I risultati saranno decisivi.

Dopo le parole di Gerry Cardinale, che facevano trasparire una sorta di insoddisfazione vista la distanza dal primo posto in classifica, Pioli ha cambiato marcia. Il secondo posto in Serie A, che vale la qualificazione alla prossima Champions League, è blindato, e il cammino europeo è arrivato al punto decisivo. La possibilità di arrivare fino alla finale di Dublino c'è, anche perché il Liverpool è dall'altra parte del tabellone, e la vittoria del trofeo varrebbe quasi come una conferma automatica, visto che sarebbe il primo trofeo di RedBird e porterebbe per la prima volta nella storia del club la ex Coppa UEFA in bacheca.

Una sfida alla volta.

Domani a San Siro il Milan proverà a incanalare la qualificazione sui giusti binari, in vista del ritorno della prossima settimana all'Olimpico e soltanto successivamente si inizierà a pensare all'eventuale semifinale, senza lasciare andare il campionato, perché vincere aiuta a vincere e i cinque successi consecutivi in Serie A ne sono la prova.