Milik segna ancora e vola verso il riscatto. Per la Juve un vero colpo di mercato

Neanche il tempo di soffermarsi sulle analisi che la vittoria contro la Cremonese ha portato con sé che Massimiliano Allegri e i suoi devono rapidamente spostare tutte le attenzioni sull’impegno del tardo pomeriggio di domani, in un Allianz Stadium tutto esaurito, contro l’Udinese. Partita per la quale i bianconeri hanno recuperato Angel Di Maria, tornato ad allenarsi con i compagni, e nella quale punteranno ancora sul mattatore dello Zini di Cremona: quell’Arkadiusz Milik che ci ha messo poco per convincere la Vecchia Signora e che viaggia verso la permanenza a Torino.

Via libera al riscatto: il benestare di Allegri c’è già.

Milik è stata sin da subito una precisa richiesta di Allegri. L’allenatore livornese voleva un’alternativa (o un partner) per Dusan Vlahovic capace di giocare magistralmente con i compagni in virtù delle proprie abilità fisiche e tecniche e dotato di grande esperienza internazionale nonché conoscenza del campionato italiano. Così il classe 1994 ce ne ha messo poco di tempo per imporsi risultando decisivo in più frangenti (l’ultimo poche ore fa contro la Cremonese) e veleggiando verso la conferma in bianconero. Sì perché l’attaccante polacco s’è spostato nel capoluogo piemontese in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro ai quali possono aggiungersene un paio di bonus. Una cifra estremamente contenuta che, oggi, la Juventus ha tutta l’intenzione di versare nelle casse dell’Olympique Marsiglia facendo estremamente felici sia il calciatore, perfettamente integrato nell’ambiente juventino, sia Allegri soddisfatto delle prestazioni dell’ex Napoli.

Con e senza Vlahovic: la Juve ci ha fatto grande affidamento.

Milik s’è rivelato così un acquisto fondamentale, a maggior ragione per via delle problematiche fisiche che stanno attanagliando Dusan Vlahovic. Al fianco del serbo o anche in solitaria, Allegri ci ha fatto sin da subito grande affidamento: sono 18 le presenze totali finora con 1.136 minuti totali (nella top ten dei calciatori più utilizzati) e 7 gol (5 in campionato e 2 in Champions League) messi a segno sui 34 realizzati in totale da Madama. Un bottino non da poco per quella che, inizialmente, doveva essere un’alternativa: il classico acquisto azzeccato, il classico colpo di mercato.