Fiorentina, Fagioli: "Vanoli carico a pallettoni, prima non eravamo legati tra di noi"

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Venezia vinta per 2-4 e valevole per la 4^ giornata di Serie A.

Vittoria che serviva?

"3 punti pesantissimi per il momento che abbiamo passato. Bene il primo tempo nonostante il gol subito, abbiamo reagito benissimo. Bene anche il secondo, peccato il secondo gol subito ma ci lavoreremo".

Cosa ha cambiato Vanoli?

"Il mister è arrivato carico a pallettoni, ha subito dato due/tre massacrate giustamente perché stavamo facendo male. Stasera ci siamo dati una grande mano, poi voltiamo pagina perché ci aspetta la Coppa Italia".

Stessa comunicazione che aveva l'anno scorso?

"E' arrivato poco prima del mercato di gennaio, quest'anno a mercato chiuso e quindi chi c'è deve dare il 100%. La squadra deve dare tutto per il mister, che è quello che ci chiede".

Cosa non ha funzionato con Grosso?

"Sono un po' in difficoltà. Siamo partiti male a Roma, che però sta andando veramente forte. Le due partite in casa hanno dimostrato che non eravamo legati far di noi, in quel modo è difficile vincere in Serie A anche se hai talento".