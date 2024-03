Ufficiale Monza, cambia il tecnico della Primavera: via Lupi, panchina a Brevi



Oscar Brevi è il nuovo allenatore del Monza Primavera, lo annuncia il club brianzolo sul proprio sito ufficiale: "AC Monza comunica che la guida tecnica della Primavera viene affidata a Oscar Brevi. Un passato da calciatore e una carriera ricca di esperienza da allenatore. Nato a Milano il 15 dicembre 1967, da calciatore ha indossato le maglie di Solbiatese, Lumezzane, Como, Palermo, Ascoli, Torino e Venezia.

Nel 2009 ha avuto inizio il percorso da tecnico, sulla panchina del Como 1907, proseguito alla guida di US Cremonese, US Catanzaro 1929, Spal, Torres, Rimini FC, Padova Calcio, AJ Fano 1906, AC Renate, Olbia Calcio 1905, AS Giana Erminio e Vis Pesaro. La Società rivolge a Oscar un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro".

Sempre oggi è arrivato l'esonero ad Alessandro Lupi, che aveva guidato la squadra fino ad ora: "AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Lupi dall’incarico di allenatore della Primavera. Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Primavera 1. AC Monza augura ad Alessandro Lupi i migliori successi professionali per il futuro". La scelta di separarsi arriva dopo il duro ko del weekend, che ha visto i baby brianzoli soccombere di fronte al Torino, con un pesante passivo di 4-0.