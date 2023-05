Monza, diversi traguardi da centrare. Con la Roma duello Palladino-Mourinho

Raggiunta la certezza di giocare anche nella prossima stagione in Serie A, il Monza insegue un nuovo ed ambizioso obiettivo: quello di avvicinarsi il più possibile alla zona Europa, o comunque chiudere fra le prime 10 del campionato. Un torneo che ha ancora parecchio da dire, perchè dopo aver battuto Inter e Fiorentina, e fatto altrettanto nell'ultima trasferta in casa dello Spezia, la voglia è quella di provarsi a togliere un'altra soddisfazione nell'incrocio con la Roma. Una sfida d'alta quota a cui il Monza arriva nella miglior condizione possibile. Sia fisica che mentale, visti gli ultimi brillanti risultati supportati da prestazioni di alto livello. Quella allenata da Palladino è una squadra bella da vedere, consapevole delle proprie potenzialità e sempre più forte specialmente nella testa. Probabilmente quest'ultimo aspetto rappresenta l'ultimo grande salto di qualità, una maturità raggiunta durante il percorso che può rappresentare la chiave giusta per finire nel modo migliore un'annata per molti versi unica e fungere da base solida per costruire il Monza del futuro. Quello del presente se la vedrà con la Roma di Mourinho, e la sfida nella sfida è anche fra i due allenatori. Da una parte chi ha vinto tutto ed è diventato una leggenda, dall'altra un giovane alla prima esperienza da subentrante dopo gli inizi alla guida della Primavera. Fino ad ora Palladino non solo ha retto bene i confronti con i colleghi più illustri, ma spesso è riuscito anche a metterli in gossa difficoltà. Il duello con Mourinho è l'ennesimo, affascinante esame. Sia per Palladino ma anche per i suoi calciatori.