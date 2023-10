Monza, Palladino: "Orgoglioso del mio gruppo, è una prova di grande maturità"

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ai microfoni di Dazn ha commentato così la sconfitta in casa della Roma al 90': "Il risultato finale lascia un po' di amaro in bocca. Abbiamo fatto una grande partita, dimostrando di avere i valori di un gruppo vero. Non ci siamo snaturati nonostante l'espulsione, abbiamo avuto tante ripartenze. Vedo il bicchiere mezzo pieno, è una prova di grande maturità e questa gara ci farà crescere tanto. C'erano 70mila spettatori a spingere la Roma, sono orgoglioso dei miei ragazzi".

Sorpresi da Vignato. Che prospettive ha?

"È un grande talento, in lui credo tantissimo e anche la società. È un 2004, è cresciuto molto ed è entrato con la personalità di un veterano. Ha fatto una bellissima partita, poteva far gol. Non poteva cominciare dall'inizio perché ha avuto un fastidio in settimana, ma chi è entrato oggi ha fatto bene. Anche Birindelli, Donati, Carboni e Mota".

L'espulsione ha condizionato la gara?

"Prendo sempre il lato positivo: non era mai successo di rimanere in dieci contro undici. Ai ragazzi ho detto che era un'esperienza per crescere, allo stesso tempo ho visto una squadra che ha continuato a far bene, mettendo in difficoltà una grande squadra. Sono felice del mio gruppo. Quello di D'Ambrosio per me era un intervento pulito, quindi niente contro di lui: ha fatto ciò che gli chiedo. Non giudico mai gli errori arbitrali: sono più tecnici e bravi di me".

Quali corde ha toccato per il secondo tempo?

"Quando alleni in Serie A sei consapevole che ci sono allenatori talmente bravi ed esperti e quindi devi preparare più soluzioni, più partite in una. A fine primo tempo ai ragazzi ho detto che era un'opportunità di crescita per noi giocare all'Olimpico in inferiorità numerica, servivano compattezza e ripartenze: il gruppo ha recepito questo e abbastanza bene".

Senza Gomez e Caprari, ci sono situazioni alternative?

"Abbiamo una rosa per sopperire anche a queste situazioni. Ci dispiace perderli, ma ci sono ancora procedure in corso e speriamo di riavere il Papu al più presto. Abbiamo una rosa importante, tanti calciatori: non guardo a chi non c'è, solo chi ho a disposizione".