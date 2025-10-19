Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mudingayi: "Il Bologna sta riprendendo fiducia e consapevolezza. A Cagliari vincerà"

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:45Serie A
Andrea Piras

Intervistato dai colleghi di TuttoCagliari.net, l'ex centrocampista del Bologna Gaby Mudingayi ha parlato del match della Unipol Domus: "Un Bologna che sta riprendendo fiducia e consapevolezza dei propri mezzi, guidato da un allenatore che ha imposto una filosofia di gioco che l’anno scorso ha regalato grandi risultati a Orsolini e compagni.

Quest’anno gli emiliani hanno iniziato il campionato in modo un po’ titubante, ma l’idea è sempre stata quella di riprendere il discorso interrotto alla fine della precedente stagione. Per questo pomeriggio prevedo una partita bella tosta, anche perché il Cagliari in casa propria ha sempre fame di punti. La sfida con il Cagliari? Si affronteranno due squadre che vorranno ottenere l’intera posta a tutti i costi, quindi gli ostacoli e i pericoli per entrambe potrebbero venire un po’ dappertutto.

Il Cagliari dovrà tenere conto del fatto che il Bologna da qualche settimana ha iniziato veramente a giocare da squadra. In più gli emiliani hanno alcune individualità, Orsolini e Castro su tutti, che sono sempre in grado di sparigliare le carte del match. Insomma, le insidie potrebbero venire, soprattutto per il Cagliari, da qualsiasi avversario e da qualsiasi zona del campo. Un pronostico? Beh, dal momento che io tifo per il Bologna, squadra per cui ho giocato, dico 2-1 per gli ospiti".

